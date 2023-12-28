Ataşehir'de siyanür içen şahıs AVM otoparkında ölü bulundu

Ataşehir'de bir erkek şahıs, AVM otoparkında aracının içerisinde siyanür içerek intihar etti. Şahsın aracına bıraktığı "Siyanür içtim, yaklaşmayın" notunu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Şahsın cenazesi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.