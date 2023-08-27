Ataşehir'de Polis ile ehliyetsiz motosikletli arasında kovalamaca kamerada

Ataşehir'da denetimde, 'dur' ihtarına uymayan motosikletli ile polis ekipleri arasındaki kovalamaca cep telefonu kamerasına yansıdı. Uzun süren kovalamacanın ardından yakalanan ehliyetsiz sürücünün motosikleti bağlanırken 10 bin lira para cezası kesildi. Drift yaparak polisten kaçan başka bir otomobil sürücüsüne de toplam 21 bin lira ceza kesildi.