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Ataşehir’de motosikletlinin tek teker terörü kamerada

İHA
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Giriş: 16.09.2021 10:58
Güncelleme:16.09.2021 10:58
Ataşehir’de 2 kişinin bulunduğu motosikletin sürücüsü hem süratle ilerledi hem de tek teker üzerinde ilerledi. Motosiklet sürücüsü kendi canlarını hiçe saydığı gibi kırmızı ışık ihlali de uyguladı. O anlar araç içi kamerasına yansıdı. Ataşehir’de geçtiğimiz gün akşam saatlerinde yaşanan olayda, üzerinde iki kişinin bulunduğu motosikletin sürücüsü tek teker üzerinde ilerledi. Aynı zamanda oldukça süratli şekilde ilerleyen motosiklettekilerin kask takmadıkları da görüldü. Sorumsuz motosiklet sürücüsü tek teker üzerinde ilerleyerek kazaya davetiye çıkardığı gibi kırmızı ışığı da umursamadan yoluna devam etti. Motosiklet sürücüsü sorumsuz hareketler ile hem kendi canını hem de arkadaşının ve trafikteki diğer sürücülerin canını hiçe saydı.
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