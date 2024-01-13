13 Ocak 2024, Cumartesi
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Ataşehir'de motosikletle gelip kaskı çaldı; o anlar kamerada
Olay, bir hafta önce saat 10.00 sıralarında Yenisahra Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre motosikletli şüpheli üzerinde kask olan park halindeki bir motosiklete yaklaştı. Bir müddet etrafı kolaçan eden şüpheli, motosikletin üzerindeki kaskı saniyeler içinde çaldı. Çaldığı kaskı kafasına takan şüpheli motosikletine binip hızla uzaklaştı. O anlar ise bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.