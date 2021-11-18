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Ataşehir'de korku dolu olay! Otomobil otobüs durağına daldı

DHA
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Giriş: 18.11.2021 11:59
Ataşehir D-100 Karayolu yan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil otobüs durağına daldı. Durakta bekleyen iki kardeşten biri hayatını kaybederken, diğeri ve otomobil sürücüsü yaralandı. Kazanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.

Kaza, D-100 Karayolu yan yolda Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önünde meydana geldi. Kadıköy istikametine giden Gürkan Kuşak'ın kullandığı otomobil, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolü kaybetmesi üzerine, Fikret Ağırman ve kardeşi Mehmet Selim Ağırman'ın otobüs beklediği durağa daldı. Çarpmanın şiddetiyle durak yerinden sökülürken, Fikret Ağırman otomobilin ve durağın altında kaldı. Kazada Mehmet Selim Ağırman ile otomobil sürücüsü Gürkan Kuşak yaralandı. İhbar üzerine, kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Fikret Ağırman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İlk müdahaleleri sağlık ekibince yapılan yaralılardan Mehmet Selim Ağırman, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne; sürücü Gürkan Kuşak ise Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

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