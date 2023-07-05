Ataşehir'de köpek dehşeti! Saldırıya uğrayan kadın kanlar içinde kaldı...

Ataşehir'de hakim ve savcı lojmanlarında oturan Aynur Kaynar'a, sokakta yürüdüğü sırada kangal cinsi bekçi köpeği saldırdı. Kaynar, saldırıda boynundan ve başından ağır şekilde yaralanıp hastaneye kaldırılırken, inşaatın bekçisi ise gözaltına alındı.