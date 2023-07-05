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Ataşehir'de köpek dehşeti! Saldırıya uğrayan kadın kanlar içinde kaldı...

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Giriş: 05.07.2023 22:26
Ataşehir'de hakim ve savcı lojmanlarında oturan Aynur Kaynar'a, sokakta yürüdüğü sırada kangal cinsi bekçi köpeği saldırdı. Kaynar, saldırıda boynundan ve başından ağır şekilde yaralanıp hastaneye kaldırılırken, inşaatın bekçisi ise gözaltına alındı.
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