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Ataşehir'de kırmızı ışık ihlali kazası

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Giriş: 01.07.2023 17:19
Ataşehir'de iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yapan otomobil sürücüsü, önce bir otomobile ardından da aydınlatma direğine çarparak durabildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.
Ataşehir’de kırmızı ışık ihlali kazası
Ataşehir'de kırmızı ışık ihlali kazası
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