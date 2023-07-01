01 Temmuz 2023, Cumartesi
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Ataşehir'de kırmızı ışık ihlali kazası
Ataşehir'de iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yapan otomobil sürücüsü, önce bir otomobile ardından da aydınlatma direğine çarparak durabildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.