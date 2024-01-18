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Ataşehir'de işçilerin kaldığı konteynerde yangın

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Giriş: 18.01.2024 14:46
İstanbul Ataşehir'de, bir inşaat şantiyesinde işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye sevk edildi. Alev alev yanan konteynere ekiplerin müdahalesi devam ediyor.
Ataşehir’de işçilerin kaldığı konteynerde yangın
Ataşehir'de işçilerin kaldığı konteynerde yangın
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