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Ataşehir'de iş yeri yangını! Alevleri kontrol altına alındı

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.01.2024 16:24
İstanbul'da bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. A Haber ekibinden Murat Dada detayları aktardı.
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