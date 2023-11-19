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Ataşehir'de iş adamının otomobilini kurşunladılar

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Giriş: 19.11.2023 13:27
Ataşehir'de iş adamının otomobilini kurşunladıktan sonra kızının otomobilini de takip ettikleri iddia edilen Türkmenistan uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte olayda kullandıkları silahlar ve çelik yelek ele geçirildi. Şüpheliler, kurşunlama emrini Ukrayna'da yaşayan Rıfat adında bir kişiden aldıklarını söyledi. Polis, olayın azmettiricisini yakalamak için operasyonları sürdürüyor.
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