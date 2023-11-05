05 Kasım 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Ataşehir'de iki motosikletin çarpıştığı kaza kamerada

Ataşehir'de iki motosikletin çarpıştığı kaza kamerada

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.11.2023 13:35
Ataşehir'de kırmızı ışıkta geçen motosiklet, yan yolda yeşil ışığın yanmasıyla hareket eden başka bir motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüleri yola savrularak yaralanırken, o anlar araç kamerasına yansıdı.
Minibüs düğün salonuna girdi
Minibüs düğün salonuna girdi
15 Temmuz Şehitler Köprüsü...
15 Temmuz Şehitler Köprüsü...
Beyoğlu’nda sokak ortasında çatışma kamerada
Beyoğlu'nda sokak ortasında çatışma kamerada
Esenyurt’ta minibüsçü dehşeti kamerada!
Esenyurt'ta minibüsçü dehşeti kamerada!
Ataşehir’de motosiklet kazası kamerada
Ataşehir'de motosiklet kazası kamerada
Gizlenmekte usta! İninde görüntülendi
Gizlenmekte usta! İninde görüntülendi
Gören dönüp bir daha baktı!
Gören dönüp bir daha baktı!
Sıcaklıklar 6 derece birden düşecek...
Sıcaklıklar 6 derece birden düşecek...
Dilan Polat sağlık kontrolü sırasında konuştu
Dilan Polat sağlık kontrolü sırasında konuştu
O ilimizde ortaya çıktılar! Nesli tehlikede…
O ilimizde ortaya çıktılar! Nesli tehlikede…
Muğla’da sel felaketi! Fındık büyüklüğünde...
Muğla'da sel felaketi! Fındık büyüklüğünde...
İzmir’de sel! Savaş alanına döndü
İzmir'de sel! Savaş alanına döndü
Daha Fazla Video Göster