06 Temmuz 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Ataşehir'de İETT otobüsü otomobile çarptı

Ataşehir'de İETT otobüsü otomobile çarptı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.07.2023 09:27
İstanbul Ataşehir'de durağa yanaşmak üzere olan İETT otobüsü, aynı yönde ilerleyen otomobile çarptı. Otobüste bulunan yolcular kazanın etkisiyle savruldu. Bir yolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İETT otobüsü otomobile çarptı
İETT otobüsü otomobile çarptı
Lüks otomobilde kan donduran vahşet
Lüks otomobilde kan donduran vahşet
Lunaparkta korkunç anlar
Lunaparkta korkunç anlar
İstanbul’da yasaklandı! Valilik duyurdu
İstanbul’da yasaklandı! Valilik duyurdu
Haber spikeri gibi anlattı
Haber spikeri gibi anlattı
“Artış var” diyerek uyardı
“Artış var” diyerek uyardı
Ataşehir’de köpek dehşeti!
Ataşehir'de köpek dehşeti!
15 Temmuz’da darbecilere dur diyenler
15 Temmuz’da darbecilere dur diyenler
Birlikte yaşadığı kadını 6 yerinden bıçakladı
Birlikte yaşadığı kadını 6 yerinden bıçakladı
Sulama kanalından çıkan şoke etti
Sulama kanalından çıkan şoke etti
Hem görüntü çekti hem hırsızları ihbar etti
Hem görüntü çekti hem hırsızları ihbar etti
Sağanak yağmur sele dönüştü
Sağanak yağmur sele dönüştü
Daha Fazla Video Göster