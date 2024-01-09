09 Ocak 2024, Salı
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Ataşehir’de İETT otobüsü 4 araca çarptı
Kaza, saat 07.00 sıralarında Ataşehir’de Ferhat Paşa Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, Mercedes marka 34 HO 3420 plakalı İETT otobüsü, şoförün seyir halindeyken rahatsızlanması nedeniyle kontrolden çıktı. Otobüs aydınlatma direği devirerek park halindeki 4 araca çarparak durabildi. Yol kenarında park halindeki kamyonet ise çarpmanın etkisiyle dükkanın camına çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tedbir amaçlı şoförü hastaneye kaldırırken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak trafiğin tek şeritten akmasını sağladı. Öte yandan kaza nedeniyle araçlarda maddi hasar oluştu. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.