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Ataşehir'de hastane otoparkındaki ceset: Ablasını öldürüp otoparkta bıraktı

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Giriş: 11.11.2023 16:51
Ataşehir'de hastane otoparkında otomobil içinde bulunan cesedin televizyon programlarında sunuculuk yapan Işıl Deniz Palabıyıklar (41)'a ait olduğu belirlendi. Otomobilde silahla ateş ederek ablasını öldürdüğünü itiraf eden Işın Miraç Palabıyıklar ifadesinde " Ben demans hastası olan anneanneme bakıyorum. Bakım sırasında bazen sesimi yükseltmek zorunda kalıyorum. İşte bu anlardan birinde video çekmiş. Bana bu videoyu kullanarak şikayetçi olacağını, hatta daha önceden benim üzerine yapılan ev ve otomobili geri alacağını söylüyordu" dedi.
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