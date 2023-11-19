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Ataşehir'de geri dönüşüm deposunda yangın

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Giriş: 19.11.2023 17:02
Ataşehir'de geri dönüşüm deposunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, alevlerin binalara sıçramasını engellemeye çalışıyor.
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