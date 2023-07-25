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Ataşehir'de garip kaza kamerada! Çöp konteyneri arabaya çarptı

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Giriş: 25.07.2023 14:20
Güncelleme:25.07.2023 14:20
Ataşehir'de kendi kendine hareket ederek caddede ilerleyen çöp konteyneri, park halindeki otomobile çarparak durdu. O ilginç kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Çöp konteyneri arabaya çarptı
Çöp konteyneri arabaya çarptı
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