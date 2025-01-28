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Ataşehir’de freni patlayan kamyonet devrildi!

Ataşehir'de freni patlayan kamyonet devrildi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.01.2025 23:40
İstanbul Ataşehir Mimar Sinan Mahallesi Kemal Paşa Caddesi üzerinde kaza meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 09 TA 186 plakalı Iveco marka damacana su yüklü kamyonet yokuş aşağı indiği sırada freni patladı. Bir süre sürüklenen kamyonet, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak devrildi. Kazada yaralanan ise olmadı.
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Ataşehir’de freni patlayan kamyonet devrildi!
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