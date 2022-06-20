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Ataşehir’de eczanede dehşeti yaşatan şahsın ifadesi şaşkına çevirdi

İHA
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Giriş: 20.06.2022 22:38
İstanbul Ataşehir’de bir eczanede gerçekleşen olayın görüntüleri seyredenlerin kanını dondurmuştu. Eczacıların annesine yanlış adres verdiğini iddia edilen 30 yaşındaki Erdem T. eczacılara ölüm tehditleri savurup "Kafanı koparırım senin, haberlerde gördüklerinize benzemem" ifadelerini kullanmıştı. Ülkenin gündemine oturan dehşete dair yeni gelişmeler kaydedildi. Erdem T.'nin tutuklanmasına karar verilirken hakimlikteki sorgusunda yaptığı savunması. İşte eczanedeki kabusun bütün ayrıntıları…
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