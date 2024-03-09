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Ataşehir'de dörtyol kavşağında yaşanan kazalar kamerada

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Giriş: 09.03.2024 19:17
Ataşehir'de sık sık trafik kazalarının yaşandığı dörtyol kavşağındaki ilginç kazalar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı
Ataşehir’de dörtyol kavşağında yaşanan kazalar kamerada
Ataşehir'de dörtyol kavşağında yaşanan kazalar kamerada
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