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Ataşehir’de bir binanın çatısında yangın

Ataşehir’de bir binanın çatısında yangın

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.10.2024 14:17
Güncelleme:04.10.2024 14:18
Ataşehir’de bir binanın çatısında yangın çıktı. Alevler başka bir binaya da sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ataşehir’de bir binanın çatısında yangın
Ataşehir’de bir binanın çatısında yangın
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