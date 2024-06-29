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Ataşehir'de asker eğlencesinde kavga

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 29.06.2024 14:42
Ataşehir'de asker eğlencesinde bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga polis ekiplerinin müdahalesiyle son buldu.
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