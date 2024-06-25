25 Haziran 2024, Salı
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Ataşehir'de alkollü sürücüye meydan dayağı
Ataşehir'de aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü, düğün salonunun önünde park halindeki otomobillere çarptı. Düğün sahiplerinin alkollü sürücüye meydan dayağı atmasıyla ortalık savaş alanına döndü.