14 Eylül 2023, Perşembe
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Ataşehir'de 5 katlı binada yangın!
İstanbul'un Ateşehir ilçesi Kayışdağı Mahallesi'nde 5 katlı binanın giriş katındaki restoranın bacasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevler kısa sürede büyüyerek üst katlara ve yan binaya sıçradı. Yangında yan binadaki yatalak bir hasta, çevredekiler tarafından tahliye edildi.