01 Nisan 2022, Cuma
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Ataşehir TEM’de zincirleme kaza! 5 araç birbirine girdi, trafik durma noktasına geldi
İstanbul’un Ataşehir ilçesinde TEM otoyolunda hatalı sollama yapan ticari taksi zincirleme kazaya sebep oldu. Sollama sırasında hareket halindeki hafriyat kamyonu ile çarpışan ticari taksi sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi ile sol şeritteki başka bir ticari taksinin önüne uçtu. 2 taksinin kaza yapmasının ardından arkadan gelen iki minibüsün sürücüsü de taksilere çarpmamak için ani fren yapınca birbirleri ile çarpıştı. 5 aracın karıştığı zincirleme kaza sebebiyle TEM otoyolunda metrelerce kuyruk oluşurken trafik durma noktasına geldi.