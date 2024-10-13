Atalar Köyü’nde yeni hayat

Deprem konutlarında hafif çelik ve ileri yapı teknolojisi ilk kez Gaziantep'te Atalar Köyü'nde kullanılmıştı. 3+1 köy evleri, afetzedelerden tam not aldı. Atılgan ailesinin evine konuk olduk. Hayatlarında yeni bir sayfa açan çift çok mutluydu.

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