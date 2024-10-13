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Atalar Köyü’nde yeni hayat

Atalar Köyü’nde yeni hayat

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.10.2024 09:22
Deprem konutlarında hafif çelik ve ileri yapı teknolojisi ilk kez Gaziantep'te Atalar Köyü'nde kullanılmıştı. 3+1 köy evleri, afetzedelerden tam not aldı. Atılgan ailesinin evine konuk olduk. Hayatlarında yeni bir sayfa açan çift çok mutluydu.
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Atalar Köyü’nde yeni hayat
Atalar Köyü’nde yeni hayat
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