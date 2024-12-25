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Atak geçiren parkinson hastasının yardımına gece bekçileri yetişti

Atak geçiren parkinson hastasının yardımına gece bekçileri yetişti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.12.2024 01:44
Bartın'ın Orta Mahalle'ye bağlı Hendekyanı Caddesi'ndeki Yılmam Otopark'ta bulunan tek gözlü kulübede yaşayan parkinson hastası Ziyaeddin Uygar Yılmam, atak geçirince telefonla polisten yardım istedi. Polis haber merkezinin telsiz anonsu ile bölgeye yönlendirilen gece bekçileri şahsı yatar halde buldu. Bekçilerin yardımıyla doğrulan Yılmam bekçilerin yardımıyla ilacını içti. Yine bekçilerin yardımıyla yerine yatırılan Yılmam, kendisinin huzurevinde kaldığını fakat yanına verilen alzheimer hastası ile anlaşamaması nedeniyle oradan ayrıldığını kaydetti. Kendisine yakınlarının da yardım etmediğini anlatan Yılmam, devlet yetkililerine seslenerek kendisine yardım edilmesini istedi.
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Atak geçiren parkinson hastasının yardımına gece bekçileri yetişti
Atak geçiren parkinson hastasının yardımına gece bekçileri yetişti
Atak geçiren parkinson hastasının yardımına gece bekçileri yetişti
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