10 Eylül 2024, Salı
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Ata tohumuyla yıllardır domates yetiştiriyor
Van'ın Erciş ilçesi Kadirasker Mahallesi’nde yaşayan 76 yaşındaki İbrahim İşler her yıl yetiştirdiği domatesleri satarak geçimini sağlıyor. Tohumunu da kendisi yetiştiren ve genetiğini koruyarak saklayan İşler, gelecek senenin tohumlarıyla da yeniden domates fidesi yetiştiriyor.