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Ata biniyordu… Saniyeler sonra neye uğradığını şaşırdı

İHA
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Giriş: 20.04.2023 18:56
Hızla gelen bir motosiklet, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan ata çarptı. At, atın binicisi ve motosiklet sürücüsü yola savruldu, o anlar kameraya yansıdı.
Ata biniyordu… Saniyeler sonra neye uğradığını şaşırdı
Ata biniyordu… Saniyeler sonra neye uğradığını şaşırdı
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