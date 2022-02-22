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Asya ve Avrupa’nın en yüksek şelalesi olan Tortum Şelalesi'nde bir damla su kalmadı

İHA
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Giriş: 22.02.2022 09:25
Asya ve Avrupa'nın en yüksek şelalesi olan Erzurum'daki Tortum Şelalesi'nin son hali yürekleri sızlattı. Yılda ortalama 10 bin turistin ziyaret ettiği UNESCO'nun dünya mirası listesine de aday gösterilen şelale, yalnızlığa terk edildi.
Tortum Şelalesi’nde bir damla su kalmadı
Tortum Şelalesi'nde bir damla su kalmadı
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