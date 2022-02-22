22 Şubat 2022, Salı
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Asya ve Avrupa’nın en yüksek şelalesi olan Tortum Şelalesi'nde bir damla su kalmadı
Asya ve Avrupa'nın en yüksek şelalesi olan Erzurum'daki Tortum Şelalesi'nin son hali yürekleri sızlattı. Yılda ortalama 10 bin turistin ziyaret ettiği UNESCO'nun dünya mirası listesine de aday gösterilen şelale, yalnızlığa terk edildi.