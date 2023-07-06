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Asya Alizade yeniden gözaltında! Sınır dışı edilecek

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Giriş: 06.07.2023 12:22
Asya Alizade yeniden gözaltına alındı! Daha önce "Uyuşturucuyu Övmek Ve Özendirmek" gerekçesiyle gözaltına alınan ve "İmza Yükümlülüğünü İhlal" nedeniyle pasaportuna tahdit konulan Azerbaycan uyruklu şarkıcı ikinci defa gözaltına alındı. Şarkıcı yasal işlemlerin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.
Asya Alizade yeniden gözaltında!
Asya Alizade yeniden gözaltında!
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