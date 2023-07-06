06 Temmuz 2023, Perşembe
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Asya Alizade yeniden gözaltında! Sınır dışı edilecek
Asya Alizade yeniden gözaltına alındı! Daha önce "Uyuşturucuyu Övmek Ve Özendirmek" gerekçesiyle gözaltına alınan ve "İmza Yükümlülüğünü İhlal" nedeniyle pasaportuna tahdit konulan Azerbaycan uyruklu şarkıcı ikinci defa gözaltına alındı. Şarkıcı yasal işlemlerin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.