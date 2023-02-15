Asrın felaketinin yıkıcı etkisi! 500 atom bombası, 5 milyon 350 bin dinamit patlamasına eş değer

Yaşanan felaketin boyutuna dair, veriler de ortaya çıkmaya başladı. 7,7'lik afet dünyanın en büyük depremleri arasına girdi. Yüzeye 7 kilometre yakınlıkta ve daha önce hiç bu kadar yakın bir başka deprem kaydedilmedi. Bu ilk kez oluyor yani... Ortaya çıkan enerji yoğunluğuysa, tam 30 katrilyon. Öyle ki, ayrı olan iki dağ bile birleşti.

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