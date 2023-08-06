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Asrın felaketinin üzerinden 6 ay geçti! Devlet depremin yaralarını sarmak için seferber oldu

A Haber
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Giriş: 06.08.2023 10:07
6 Şubat depremlerinin üzerinden 6 ay geçti. Devlet depremin yaralarını sarmak için tüm kurumlarıyla seferber oldu. Deprem konutları sonbaharda teslim edilecek. Detayları A Haber muhabiri Barış Türel aktardı.
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