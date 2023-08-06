Asrın felaketinin üzerinden 6 ay geçti! Devlet depremin yaralarını sarmak için seferber oldu

6 Şubat depremlerinin üzerinden 6 ay geçti. Devlet depremin yaralarını sarmak için tüm kurumlarıyla seferber oldu. Deprem konutları sonbaharda teslim edilecek. Detayları A Haber muhabiri Barış Türel aktardı.

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