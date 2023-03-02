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Asrın felaketinin başlangıç noktası! Göçük ve yarıklar şiddeti bir kez daha gözler önüne serdi

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Giriş: 02.03.2023 11:07
6 Şubat’ta Türkiye asrın felaketiyle sarsıldı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin, Afşin ilçesi sınırlarında fay hattının başlangıç noktası olarak değerlendirilen bir arazide oluşturduğu devasa göçük ve yarıklar drone ile görüntülendi. Görüntüler depremin şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.
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