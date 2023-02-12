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Asrın felaketinin 7. gününde umutlar hala sürüyor! Osmaniye’de son durum ne?

A Haber
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Giriş: 12.02.2023 09:18
Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Osmaniye’deki İstasyon Caddesi hasar oluştu. Enkaz halindeki binalarda molozlar kaldırılırken molozlar içinde bir ses ve nefes aranıyor. O noktada yaşananları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.
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