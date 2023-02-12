Asrın felaketinin 7. gününde umutlar hala sürüyor! Osmaniye’de son durum ne?

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Osmaniye’deki İstasyon Caddesi hasar oluştu. Enkaz halindeki binalarda molozlar kaldırılırken molozlar içinde bir ses ve nefes aranıyor. O noktada yaşananları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.

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