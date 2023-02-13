Asrın felaketinde rakamlar ne söylüyor? İşte depremin yıkıcı boyutu

6 Şubat sabahı meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki deprem Türkiye'de 10 ili etkiledi. Bilim insanları deprem üzerinde yaptığı araştırmaların detaylarını paylaştı. Uzmanlar kısa sürede 7,7 ve 7,6'lık iki büyük depremin meydana gelmesini "irkitilmiş deprem" olarak tanımladı. Olağandışı olarak görülen depremin yeryüzüne çıkarttığı enerjinin Hiroşima'daki atom bombası felaketinden 200 kat fazla olduğu açıklandı. 10 ili etkileyen Kahramanmaraş depremi toplam 108 bin 812 kilometre kare alanı vurdu. Kahramanmaraş merkezli deprem 10 ilde 13,5 milyon insanı etkiledi. Bu rakam ise birçok ülkenin nüfusundan fazla.

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