13 Şubat 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Asrın felaketinde rakamlar ne söylüyor? İşte depremin yıkıcı boyutu

Asrın felaketinde rakamlar ne söylüyor? İşte depremin yıkıcı boyutu

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.02.2023 16:49
Güncelleme:13.02.2023 16:49
6 Şubat sabahı meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki deprem Türkiye'de 10 ili etkiledi. Bilim insanları deprem üzerinde yaptığı araştırmaların detaylarını paylaştı. Uzmanlar kısa sürede 7,7 ve 7,6'lık iki büyük depremin meydana gelmesini "irkitilmiş deprem" olarak tanımladı. Olağandışı olarak görülen depremin yeryüzüne çıkarttığı enerjinin Hiroşima'daki atom bombası felaketinden 200 kat fazla olduğu açıklandı. 10 ili etkileyen Kahramanmaraş depremi toplam 108 bin 812 kilometre kare alanı vurdu. Kahramanmaraş merkezli deprem 10 ilde 13,5 milyon insanı etkiledi. Bu rakam ise birçok ülkenin nüfusundan fazla.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İşte depremin yıkıcı boyutu!
İşte depremin yıkıcı boyutu!
Baykar’ın ihtiyaç malzemelerinin dağıtımına başlandı
Baykar'ın ihtiyaç malzemelerinin dağıtımına başlandı
KADEM deprem bölgesini tek tek ziyaret etti
KADEM deprem bölgesini tek tek ziyaret etti
A Haber TCG Giresun Fırkateyni’nde!
A Haber TCG Giresun Fırkateyni’nde!
138 saat sonra kurtulan Emine teyze herkesi ağlattı
138 saat sonra kurtulan Emine teyze herkesi ağlattı
İşte depremin hurdaya çevirdiği araçlar!
İşte depremin hurdaya çevirdiği araçlar!
Depremden günler sonra kayıp kızı ile kavuştu!
Depremden günler sonra kayıp kızı ile kavuştu!
Mucizenin adı 4 yaşındaki Miray!
Mucizenin adı 4 yaşındaki Miray!
178. saatte bir mucize daha!
178. saatte bir mucize daha!
Depremzede çocuk herkesi ağlattı!
Depremzede çocuk herkesi ağlattı!
Tren vagonları yuva oldu
Tren vagonları yuva oldu
Fay hattında can kurtaran sistem!
Fay hattında can kurtaran sistem!
Daha Fazla Video Göster