Asrın felaketinde onlarca kişiye mezar oldu! Hasan Alpargün Apartmanı’ndan “Şanslı” kurtuldu

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem 10 ili yıktı. Adana’da, depremde yıkılan ve onlarca kişinin hayatını kaybettiği Hasan Alpargün Apartmanı’nın enkazından sağ çıkarılan 3 aylık kediyi sahiplenen ve ismini ‘Şanslı’ koyan, Kimsesiz Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği (KİHAYKO) Başkanı Metin Yıldırım, “Oradan neredeyse kimse canlı çıkmadı. ‘Şanslı’nın sahipleri de hayatını kaybetti. Onlar huzur içinde uyusunlar. Yavrularına sonuna kadar sahip çıkacağız. Gözleri arkada kalmasın” dedi.