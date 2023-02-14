14 Şubat 2023, Salı
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Asrın felaketinde Kahramanmaraş'tan yeni kareler! Depremin vurduğu kentin son hali havadan görüntülendi
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından binlerce binanın yerle bir olduğu kent, helikopterle havadan görüntülendi. Eski mahallelerdeki 40-50 yıllık binalar yıkılırken, yeni imarlı bölgelerde yapılan yüksek katlı binaların ayakta kaldığı gözlendi.