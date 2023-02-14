Asrın felaketinde Kahramanmaraş'tan yeni kareler! Depremin vurduğu kentin son hali havadan görüntülendi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından binlerce binanın yerle bir olduğu kent, helikopterle havadan görüntülendi. Eski mahallelerdeki 40-50 yıllık binalar yıkılırken, yeni imarlı bölgelerde yapılan yüksek katlı binaların ayakta kaldığı gözlendi.