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Asrın felaketinde bir bacağını kaybeden Fadime’nin protez mutluluğu: Sevinçten 10 tur attım

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.06.2024 09:38
Asrın felaketinde anne ile babasını kaybeden ve enkazdan 10 saat sonra sağ olarak kurtarılan, ancak sağ bacağı ampute edilen 20 yaşındaki Fadime Girgin, protez ayağına kavuştu. Genç kız, "Spor ayakkabılarımı tekrar giydiğim an dünyalar benim oldu. On tur attım. Yürümek çok güzel bir duygu" diyerek sevincini dile getirdi.
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