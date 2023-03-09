09 Mart 2023, Perşembe
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Asrın felaketinde anne babasını kaybeden başhekim göreve koştu: Ağlaya ağlaya çalıştım
6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler büyük yıkımla sonuçlandı. Asrın felaketinde anne ve babasını kaybeden başhekim Prof. Dr. Onur Koyuncu, acısını bir kenara bırakıp vatandaşlara yardım etmek için göreve koştu. İlk andan itibaren çok zor bir süreçten geçtiklerini belirten Koyuncu, “Ağlaya ağlaya çalıştım” dedi.