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Asrın Felaketinde 13. gün

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Giriş: 18.02.2023 12:08
10 ili etkileyen asrın felaketi hakkında pek çok iddia ortaya atıldı. Bu iddialar da çokça merak edildi. İşte Kahramanmaraş depremi hakkında merak edilen detayları…
Asrın Felaketinde 13. gün
Asrın Felaketinde 13. gün
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