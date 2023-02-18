18 Şubat 2023, Cumartesi
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Asrın Felaketinde 13. gün
10 ili etkileyen asrın felaketi hakkında pek çok iddia ortaya atıldı. Bu iddialar da çokça merak edildi. İşte Kahramanmaraş depremi hakkında merak edilen detayları…