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Asrın felaketi sonrası Adıyaman! Hasar tespiti nasıl yapılıyor?

A Haber
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Giriş: 18.02.2023 11:53
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği hasar tespit ekibi Adıyaman'da çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor. Adıyaman'da 34 bin 578 binada hasar tespit çalışması tamamlandı. Depremin vurduğu Adıyaman'da 6 bin 990 bina acil yıkılacak. Ayrıntıları hasar tespit ekibi ile binalara giren A Haber muhabiri Hande Bayraktar aktardı. Ağır hasarlı binalar gözle görülür şekilde tespit edilirken orta hasarlı ve az hasarlı binalar için süreçler farklı işliyor.
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Hasar tespiti nasıl yapılıyor?
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