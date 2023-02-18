Asrın felaketi sonrası Adıyaman! Hasar tespiti nasıl yapılıyor?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği hasar tespit ekibi Adıyaman'da çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor. Adıyaman'da 34 bin 578 binada hasar tespit çalışması tamamlandı. Depremin vurduğu Adıyaman'da 6 bin 990 bina acil yıkılacak. Ayrıntıları hasar tespit ekibi ile binalara giren A Haber muhabiri Hande Bayraktar aktardı. Ağır hasarlı binalar gözle görülür şekilde tespit edilirken orta hasarlı ve az hasarlı binalar için süreçler farklı işliyor.

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