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Asrın felaketi 85 saniye sürdü

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Giriş: 14.02.2023 09:23
Asrın en büyük doğal felaketinin yaşandığı deprem anının güvenlik kamerası görüntüleri adeta korku filmlerini aratmadı. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde depremin tam 85 saniye sürdüğü görüldü.
Asrın felaketi 85 saniye sürdü
Asrın felaketi 85 saniye sürdü
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