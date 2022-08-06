06 Ağustos 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Aslı Usta mesleğine aşık bir kadın

Aslı Usta mesleğine aşık bir kadın

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.08.2022 15:01
Şimdi sizleri hayatı filmlere konu olacak özel bir kadın ile tanıştıracağız. Aslı Badem Çala, evli ve 2 çocuk annesi, 28 yaşındaki genç kadın tam 4 yıldır beyaz eşya tamirciliği yapıyor. Mesleğine aşık olan Aslı Usta yaptığı işle erkeklere taş çıkartıyor.
Aslı Usta mesleğine aşık bir kadın
Aslı Usta mesleğine aşık bir kadın
Ayder Yaylası’na turist akını
Ayder Yaylası'na turist akını
Türkiye’de hızla yaygınlaşıyor!
Türkiye’de hızla yaygınlaşıyor!
Yağışlı hava mı geliyor?
Yağışlı hava mı geliyor?
Ara sokakta sıkışan TIR’ı kurtarma çabası!
Ara sokakta sıkışan TIR'ı kurtarma çabası!
Ünlü oyuncunun aracı alev topuna döndü!
Ünlü oyuncunun aracı alev topuna döndü!
İki gemisinin kaza anı kamerada
İki gemisinin kaza anı kamerada
Van Gölü daha iyi korunacak!
Van Gölü daha iyi korunacak!
Alibeyköy Deresi’nde balık ölümleri! Balıkların ölümü dere kirliliği mi?
Alibeyköy Deresi’nde balık ölümleri! Balıkların ölümü dere kirliliği mi?
O ilde in cin top oynuyor
O ilde in cin top oynuyor
Aydınlatma direği faciaya barikat oldu!
Aydınlatma direği faciaya barikat oldu!
Ölümlü kazaya neden olan kaymakama ret!
Ölümlü kazaya neden olan kaymakama ret!
Daha Fazla Video Göster