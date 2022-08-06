Aslı Usta mesleğine aşık bir kadın

Şimdi sizleri hayatı filmlere konu olacak özel bir kadın ile tanıştıracağız. Aslı Badem Çala, evli ve 2 çocuk annesi, 28 yaşındaki genç kadın tam 4 yıldır beyaz eşya tamirciliği yapıyor. Mesleğine aşık olan Aslı Usta yaptığı işle erkeklere taş çıkartıyor.