12 Şubat 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Askerlerle depremzede çocukların görüntüsü kalpleri ısıttı! Çikolata tadında buluşma

Askerlerle depremzede çocukların görüntüsü kalpleri ısıttı! Çikolata tadında buluşma

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.02.2023 18:55
Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem Türkiye’yi sarstı. Asrın felaketi olarak adlandırılan deprem 10 ilde yıkıma sebep oldu. O illerden biri olan Gaziantep’te yürekleri ısıtan görüntüler ortaya çıktı. Yaşanan korkunç depremin ardından Amasya’nın Merzifon ilçesinden bölgeye gelen askerler, çadırlarda barınan çocukları çikolata dağıtarak sevindirdi. İşte kalplere dokunan o sıcacık buluşma...
Askerlerden depremzede çocuklara sürpriz
Askerlerden depremzede çocuklara sürpriz
Kütahya’da yürek yakan olay!
Kütahya’da yürek yakan olay!
3 yaşındaki Yavuz 158 saat sonra kurtarıldı
3 yaşındaki Yavuz 158 saat sonra kurtarıldı
Mucize Hazal iyileşiyor!
Mucize Hazal iyileşiyor!
158. saatte Hafsa Teyze mucizesi
158. saatte Hafsa Teyze mucizesi
Hafsa teyzeyi kurtarma anları kamerada
Hafsa teyzeyi kurtarma anları kamerada
AFAD can kaybını açıkladı!
AFAD can kaybını açıkladı!
Pist onarıldı uçuşlar başladı!
Pist onarıldı uçuşlar başladı!
Malatya’da depremin yeni görüntüleri
Malatya'da depremin yeni görüntüleri
Böyle seslendiler: Eyüpcan orda mısın?
Böyle seslendiler: Eyüpcan orda mısın?
KYK yurtlara 7 bine yakın depremzede yerleştirildi
KYK yurtlara 7 bine yakın depremzede yerleştirildi
Yağma ve hırsızlık olayları açıklaması!
Yağma ve hırsızlık olayları açıklaması!
Daha Fazla Video Göster