Askerlerle depremzede çocukların görüntüsü kalpleri ısıttı! Çikolata tadında buluşma

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem Türkiye’yi sarstı. Asrın felaketi olarak adlandırılan deprem 10 ilde yıkıma sebep oldu. O illerden biri olan Gaziantep’te yürekleri ısıtan görüntüler ortaya çıktı. Yaşanan korkunç depremin ardından Amasya’nın Merzifon ilçesinden bölgeye gelen askerler, çadırlarda barınan çocukları çikolata dağıtarak sevindirdi. İşte kalplere dokunan o sıcacık buluşma...