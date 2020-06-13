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Asker uğurlamasında yine aynı manzara! Bu kez adres Bursa |Video

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Giriş: 13.06.2020 12:08
Güncelleme:13.06.2020 12:52
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir grup asker uğurlamak için toplandı. Virüs uyarılarını dikkate almayan vatandaş, sosyal mesafeye uymadı.

Bir grup, Bursa Osmangazi'de asker uğurlamak için konvoy yaparak caddeyi trafiğe kapattı.

Daha sonra araçlardan inenler, askere gidecek olan kişiyi havaya attı.

Sosyal mesafe ve virüs önlemlerinin unutulduğu o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sosyal medyada da paylaşılar görüntülere tepkiler çığ gibi büyüdü.

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