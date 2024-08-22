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Asker eğlencesinde polis memuruna mukavemet! 2 kişi gözaltına alındı

Asker eğlencesinde polis memuruna mukavemet! 2 kişi gözaltına alındı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 22.08.2024 01:25
Eskişehir'de bir asker eğlencesinde havaya ateş edildiğine yönelik ihbara giden ekipler, mukavemetle karşılaştı. Olayda 1 polis memuru darp edilirken, 3 kişi gözaltına alındı.
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Asker eğlencesinde polis memuruna mukavemet!
Asker eğlencesinde polis memuruna mukavemet!
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