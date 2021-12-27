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Asker eğlencesinde kavga! Sokak savaş alanına döndü

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Giriş: 27.12.2021 12:40
İstanbul Sultangazi'de asker eğlencesi sırasında 2 grup arasında kavga çıktı. Sokak bir anda savaş meydanına döndü. O anlar kameralara yansıdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Kavga, polisin müdahalesiyle sonlanırken çok sayıda kişi gözaltına alındı.
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