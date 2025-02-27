27 Şubat 2025, Perşembe
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Asker babadan destek çağrısı: Vatan bana oğlum Baturay siz emanet
7 yaşındaki Galatasaray taraftarı Baturay'ı hatırlayacaksınız. Bir kas hastalığıyla savaşıyor Baturay tedavisi için çok ciddi bir maddi kaynak gerekiyor. Bir kısmı toplandı o paranın. Ama Baturay'ın tedavisine yetecek tutara ulaşmadı henüz. Yıllardır vatanı korumak için canı pahasına mücadele veren babası bu kez evladı için Türkiye'ye seslendi.