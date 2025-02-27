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Asker babadan destek çağrısı: Vatan bana oğlum Baturay siz emanet

Asker babadan destek çağrısı: Vatan bana oğlum Baturay siz emanet

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.02.2025 12:43
7 yaşındaki Galatasaray taraftarı Baturay'ı hatırlayacaksınız. Bir kas hastalığıyla savaşıyor Baturay tedavisi için çok ciddi bir maddi kaynak gerekiyor. Bir kısmı toplandı o paranın. Ama Baturay'ın tedavisine yetecek tutara ulaşmadı henüz. Yıllardır vatanı korumak için canı pahasına mücadele veren babası bu kez evladı için Türkiye'ye seslendi.
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Asker babadan destek çağrısı: Vatan bana oğlum Baturay siz emanet
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