Asiye’nin sağlık durumu nasıl?

Gaziantep'te Pitbull saldırısı sonucu yaralanan dört yaşındaki Asiye Ateş'in tedavisi Antalya'da devam ediyor. Yüzüne doku nakli yapılan Asiye yeni operasyonlar geçirecek. Detayları Antalya’dan A Haber muhabiri Yasin Anzerli aktardı.