04 Ocak 2022, Salı
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Asiye'nin sağlık durumu nasıl?
Gaziantep'te Pitbull saldırısı sonucu yaralanan dört yaşındaki Asiye Ateş'in tedavisi Antalya'da devam ediyor. Yüzüne doku nakli yapılan Asiye yeni operasyonlar geçirecek. Detayları Antalya’dan A Haber muhabiri Yasin Anzerli aktardı.