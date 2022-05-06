06 Mayıs 2022, Cuma
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Asiye’nin katili ifadesinde ne dedi?
İstanbul Esenler'de 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay, sokak ortasında başından silahla vurularak öldürüldü. Katil zanlısı Ümit Karakoyun yakalandı kıskançlık nedeniyle cinayeti işlediğini söyledi. Şüphelinin 16 suç kaydının bulunduğu da ortaya çıktı. 19 yaşındaki Asiye'nin suç makinası çıkan katili ifadesinde ne anlattı? Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.